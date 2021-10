Avião com 18 torcedores de time de baseball cai no Texas; todos sobreviveram

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O sargento Stephen Woodard, porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, comemorou a integridade dos passageiros. “Esse é um bom dia. Na verdade, é um dia de celebração para muitas pessoas”, afirmou ele.

Entre todas as pessoas que estavam a bordo, apenas duas foram levadas ao hospital, mas sem ferimentos graves. “Sempre esperamos o pior, mas desejamos o melhor; hoje obtivemos de forma absolutamente positiva o melhor resultado que poderíamos esperar nesse incidente”, disse Tim Gibson, diretor do serviço de emergência.

O susto aconteceu na manhã dessa terça-feira (19/10), no Texas. Um avião com 18 torcedores do Houston Astros, time local, alçava voo rumo a Boston, onde a equipe enfrentaria o Red Sox. Porém, após a decolagem, o veículo não conseguiu pegar altitude e caiu pouco tempo depois, atingindo uma cerca antes de pegar fogo.

