Cabeça de Jesus e caixão são achados em Notre-Dame

(Foto: Reprodução/Instagram/louvrepourtous) – Cabeça de Jesus Cristo encontrada na catedral de Notre-Dame.

Descubra mais sobre esses achados históricos e a nova exposição na catedral.

Em 2019, um incêndio devastou a catedral de Notre-Dame, monumento arquitetônico de Paris, na França. Este mês, o templo religioso está reabrindo para visitação. Durante o processo de recuperação, uma equipe de arqueólogos encontrou uma verdadeira relíquia: uma estátua com a cabeça de Jesus Cristo.

O achado aconteceu em 2022, mas não foi divulgado para não atrasar as obras. Outros artefatos históricos também foram encontrados sob os escombros.

A estátua descoberta, mostra a imagem de Jesus Cristo morto, de olhos fechados, talhado em madeira. Segundo o arqueólogo Christophe Besnier, responsável pelo achado, há certa serenidade na expressão retratada.

A barba de Cristo na estátua é delicadamente talhada. Além disso, a imagem retrata a figura religiosa com cabelo ondulado e nariz reto, algo raro para peças deste tipo já que costumam perder as extremidades com o tempo.

O artefato será exibido na exposição “Faire parler les pierres, sculptures médiévales à Notre-Dame” (“Fazendo as pedras falarem, as esculturas medievais em Notre-Dame”, em tradução livre), junto de outros 30 fragmentos esculpidos encontrados na reconstrução da catedral.

A estátua de Jesus não foi a única peça encontrada nas escavações em Notre-Dame. Vestígios de parte do arco medieval esculpido no século XIII, um caixão de chumbo de forma humana.



Os arqueólogos não desenterraram tudo que havia para descobrir. Besnier revelou que, durante a escavação, a equipe identificou outros elementos esculpidos que, segundo eles, “estão lá, adormecidos”. Para ele, o importante é garantir que esses fragmentos não sejam destruídos.

Fonte: Marli Portilho-DOL – Olhar Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/16:43:47

