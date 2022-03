Cabeceira de ponte e pontes são destruídas pela chuva e deixa moradores ilhados em Novo Progresso;VÍDEOS

(Foto: Via WhatsApp) – Após as fortes chuvas que atingiu a cidade de Novo Progresso, outras três pontes da cidade foram encobertas pela água, e parte da população ficou ilhada.

Alunos foram impedidos de ira a escola, acessos a diversos bairros foram interrompidos com a forte chuva.

Várias pontes tiveram a estrutura abalada e residências foram invadidas pela água da enxurrada, moradores relatam nas redes sociais a calamidade.

Uma ponte que liga o bairro São Marcos no município de Novo Progresso teve acesso interrompido pela quarta vez nos últimos 30 dias e deixa moradores revoltados e culpa a prefeitura por obra mal feita.

Moradores estão preocupados após a cabeceira da ponte (principal) que dá acesso ao bairro São Marcos em Novo Progresso, ser levada pela quarta vez.

A outra via de acesso pela rua Medianeira também teve cabeceira levada pela chuva.

A outra opção que liga setor industrial com bairro São Marcos teve alagamento e esta interditada, a alternativa e via bairro jardim Pantanal com muita cautela!

No início da semana, a cabeceira que dá acesso ponte foi levada pela chuva, e parte da terra cedeu, abrindo uma cratera na beira da Ponte. Com a situação, os carros não passam no local e moradores providenciaram cavaletes e galhos para sinalizar o trecho.

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade moradores divulgaram nas redes sociais, os alagamentos em vários pontos e na região central de Novo Progresso, até agora ao mínimo quatro pontes sofreram impacto da forte chuva e moradores tiveram dificuldades para trafegar, acessos foram interrompidos.

Moradores do Bairro Jardim paraíso e Jardim Europa estão ilhados a ponte da Rua 5 de abril foi danificada pela enxurrada.

Ruas do centro da cidade ficaram alagadas e algumas casas, e lojas foram inundadas.

A Prefeitura de Novo Progresso ainda não sabe o número exato de pessoas que tiveram sua casa afetada, uma equipe está fazendo apuração dos danos.

O período chuvoso na região (inverno Amazônico) que começou em outubro de 2021 e vai até março de 2022, já provocou alagamentos em diversos pontos do município, dois decretos de emergência já foi assinado pelo prefeito Gelson Dill (MDB), que recebeu recursos do estado.

