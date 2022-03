Governo oficializa substituições de nove ministros que devem ser candidatos

O governo federal publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a substituição de ministros que irão disputar as eleições de outubro. Segundo a Lei de Inelegibilidades, pré-candidatos têm até sábado para deixar cargos públicos, a fim de evitar que usem os postos para obter vantagem eleitoral. Entre as mudanças estão a saída de Damares Alves do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia e Onyx Lorenzoni do Ministério do Trabalho. Ainda é esperada a exoneração de Braga Netto, atual ministro da Defesa, cotado como vice na chapa de reeleição de Bolsonaro.

