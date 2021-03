Câmara cancela sessão presencial e atendimento ao público por 15 dias em Novo Progresso

Por conta da nova fase vermelha no estado e Município, sessões se houver necessidades voltam a ser de forma remota

Sessão presencial desta terça-feira (16) foi cancelada (Foto: Divulgação/Câmara)

Por conta do avanço de registros de casos de covid-19 no estado do Pará e no município de Novo Progresso através da portaria nº 12/2021 , o presidente da Câmara de Novo Progresso cancelou a partir de hoje 15 de março o atendimento ao público e as sessões ordinária presencial por 15 dias.

As reuniões plenárias para análise de projetos de lei, requerimentos, moções e atas retornam após este período havendo necessidade as sessões de forma de extraordinária será por Sistema de Deliberação Remota, determinou o presidente vereador Chico Souza (PSC)>

Vejam a nota

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...