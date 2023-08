Cabo de teleférico no Paquistão rompe e deixa 7 crianças e um adulto presos a quase 300 m de altura

Sete crianças e um professor estão presos há 12 horas em teleférico no Paquistão (Fotos: Reprodução/G1)

Nesta terça-feira (22), sete crianças e um adulto ficaram presos em um teleférico, a 274 metros de altura, após uma das cordas que o sustenta arrebentar. De acordo com o g1, o grupo estava a caminho da escola, localizada na outra parte do distrito de Battagram, no Paquistão. A equipe de resgate já está no local, e salvou quatro crianças.

Conforme os profissionais, as pessoas estão presas desde as 9h no horário local (23h de segunda-feira, em Brasília), e a operação segue por mais de 12 horas. Os estudantes que se encontram dentro do teleférico têm entre 10 e 15 anos. À Reuters, o oficial Shariq Riaz Khattak relatou o quadro de um deles. “Uma criança desmaiou devido ao calor e ao medo”, afirmou.

Uma tentativa de primeiro resgate foi feita por volta das 16h (8h de Brasília), mas falhou. Uma das crianças começou a ser içada por um militar a partir de um helicóptero, porém o socorrista notou os riscos que desestabilizariam a cabine e recuou. A ação é considerada “extremamente arriscada”, segundo avaliação de um funcionário do distrito de Battagram. Assista:

Além dos fortes ventos na região, a altitude da cápsula também é levada em consideração, uma vez que se aproxima da torre Eiffel ou do One Tower, prédio mais alto do Brasil, que tem 290 metros. Logo, a aproximação do helicóptero poderia desestabilizar o único fio que sustenta o meio de transporte. “Todos os esforços estão sendo feitos pelo Exército do Paquistão para resgatar as pessoas presas”, declarou Khattak.

Enquanto o grupo todo não é retirado da zona de risco, a equipe que está na aeronave conseguiu entregar mantimentos aos passageiros. “Fornecemos refeições e água para os alunos presos e estamos pensando em outras opções de resgate”, disse Sonia Shamroz, uma das coordenadoras da operação.

Primeiros resgates

Após a tentativa falha, as forças aéreas do Paquistão salvaram quatro das sete crianças que estavam presas no teleférico. As autoridades informaram que duas delas estão sob cuidados médicos, mas que a condição de saúde é boa. Até o momento, outros três alunos e o professor seguem na cabine. Assista ao momento do resgate:

Professor pede ajuda

O docente que está com as crianças dentro do teleférico, identificado apenas como Gulfaraz, concedeu uma entrevista ao site “Geo News”, por telefone. Ele pediu que o resgate seja feito o quanto antes, pois os alunos estão nervosos. Gulfaraz ainda reforçou as condições do tempo, que tornam a operação ainda mais complexa. “Fortes ventos estão nos atingindo”, afirmou o professor de apenas 20 anos.

Problemas com meio de transporte

Um outro professor relatou os problemas com o meio de transporte na região montanhosa do norte do Paquistão. Segundo ele, cerca de 150 pessoas percorrem diariamente o mesmo trajeto para a escola, devido à falta de infraestrutura de transporte na área. Com a gravidade do caso, o primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar-ul-Haq Kakar, se pronunciou.

Inicialmente, Kakar determinou o fechamento de vários teleféricos que estejam há muito tempo sem manutenção. Por fim, ele expressou preocupação nas redes sociais. “Também instruí as autoridades a realizar inspeções de segurança de todos esses teleféricos privados e garantir que sejam seguros para operar e usar”, escreveu o primeiro-ministro no Twitter.

Fonte: hugogloss.uol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2023/16:58:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...