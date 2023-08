Atletas flagraram enorme mancha de óleo no Rio Xingu durante passeio

(Foto: Arquivo pessoal) – Uma mancha de óleo foi avistada às margens do Rio Xingu, em Altamira, no sudoeste do Pará. De tão grande, a mancha preta pode ser vista de longe. Espessa, ela foi se espalhando e logo já havia tomado uma área inteira ao redor do pier onde os atletas estavam.

A mancha foi avistada pelo grupo que fazia um passeio de caiaque. Ao passar pelo ponto do rio onde o óleo estava, os atletas passaram acabaram passando sobre a mancha e se aproximaram da margem para tentar identificar a fonte.

No local havia uma lancha e um motor aparentemente quebrado. Mas não foi possível precisar se essa era a origem do vazamento. Contaminando tudo ao redor, o óleo grudou nos caiaques e nas roupas dos atletas.

“Recebemos esse vídeo e a denúncia uns dois dias após o ocorrido, que foi no sábado. Assim que fomos informados, uma equipe foi até o local, mas não encontrou nada, nem a mancha, nem a embarcação. Possivelmente o óleo vazou desse motor que está quebrado, deve ter vazado do pé do motor.”, afirma Ubirajara Júnior, secretário da SEMMA.

As equipes não conseguiram localizar a embarcação, mas uma investigação foi iniciada para localizar o motor e responsabilizar o dono da lancha. Segundo a Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente (SEMMA), há plantões todos os dias, incluindo os finais de semana. O número da secretaria para denúncias é o (93) 99137-0471.

“A população pode denunciar, nós mantemos plantões e nossas equipes ficam até à madrugada, monitorando e checando as denúncias que chegam. É importante denunciar no momento em que o flagrante só crime ambiental esteja ocorrendo.”, orienta Ubirajara Júnior.

Fonte: confirmanoticia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2023/16:50:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...