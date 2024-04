Cachorro ataca aluna dentro de sala de aula; Imagens fortes

Vídeo mostra quando pit bull ataca adolescente dentro de sala de aula em escola – Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Estudante de 12 anos foi levada para UPA. Segundo secretaria, cão mora na rua e não tem tutor. Agora, deve ficar aos cuidados de ONG.

Uma menina de 12 anos foi atacada por um cachorro na manhã desta segunda-feira (22), dentro de uma escola em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Câmeras de segurança registraram o ataque. Segundo os bombeiros, a aluna foi mordida pelo cachorro e precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Inicialmente o Corpo de Bombeiros informou que se tratava de um pit bull, mas posteriormente explicou que na verdade é uma mistura de pit bull com fila brasileiro.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) informou que o cachorro não tem um tutor nem raça definida, mora na rua e tem o hábito de ficar na porta da Escola Estadual Arquilino Alves De Brito, no bairro Mineirinho. Afirmou ainda que, na manhã desta segunda, ele apareceu de “surpresa” dentro da sala (íntegra no fim desta reportagem).

Segundo a Seduc, além da estudante de 12 anos, outras duas alunas também foram atacadas, mas não se feriram. A família foi comunicada pela escola, e o Coordenadoria Regional de Educação (CRE) presta apoio.

A filmagem da câmera mostra o exato momento em que a estudante é atacada. A menina corre pela sala e é perseguida pelo cão, que a segura pela barra da roupa.

A estudante recebeu os primeiros socorros e foi levada para a UPA consciente. O cachorro foi capturado e, segundo a corporação, será levado para uma organização não governamental (ONG).

Nota da Seduc

Em atenção à solicitação de informações sobre o ataque de um cachorro a estudantes da Escola Estadual Arquilino Alves de Brito, em Mineiros, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) responde: De acordo com informações da Coordenação Regional de Educação (CRE) de Mineiros, um cachorro sem raça definida (SRD), em situação de rua, que habitualmente aparece na porta da escola, surgiu na manhã desta segunda-feira (22/04) e, para surpresa de todos, avançou em três estudantes, ferindo uma delas; A estudante foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros, já recebeu atendimento e, felizmente está bem. As outras duas alunas não se feriram e apenas tiveram os uniformes avariados; A gestão da escola avisou as famílias das estudantes e, com o apoio da CRE, acompanha e apoia todos os envolvidos. O cachorro foi levado pelo Corpo de Bombeiros e deve ser acolhido por uma Organização Não-Governamental (ONG) da cidade.

Imagens fortes abaixo:

Cachorro ataca aluna dentro de sala de aula; vídeo é forte.

Fonte: g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2024/08:41:14

