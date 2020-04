Cacique Caiapó ameaça queimar aviões que pousarem em pistas da terra indígena Baú

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A extração de ouro feita por garimpeiros dentro da reserva caiapó, tem consentimento dos caciques, no entanto o comunicado partiu do líder Kayapo Bepy.

Comunicado do líder indígena foi através de carta para imprensa local. (Foto:Reprodução Arquivo Jornal Folha do Progresso)

