Estrutura do telhado de ginásio desaba, atinge trabalhadores no Lago Grande, em Santarém, e deixa um em estado grave

Estrutura de telhado desaba e deixa três trabalhadores feridos — Foto: Rede Sociais

O acidente aconteceu na Escola Municipal Sansão Bento Lourido, em Vila Curuai, por volta das 12h30. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) confirmou o acidente.

Um homem identificado como Elziclei Santos de Sousa, de 36 anos, ficou gravemente ferido ao ser atingido pela estrutura do telhado do ginásio da Escola Municipal Sansão Bento Lourido, na região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará. Além dele, dois outros homens que trabalhavam na reforma do local também foram atingidos, mas sofreram apenas escoriações leves, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A Semed também informou que duas das vítimas feridas no acidente faziam parte da equipe da empresa Matos Engenharia e Comércio LTDA, contratada para executar as obras, e o terceiro era um morador da comunidade.

Elziclei Santos de Sousa teria caído do andaime, sofrendo trauma cervical e dor torácica, mas estava consciente. Ele foi encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima, onde recebeu os primeiros atendimentos.

A direção da escola acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para resgatar Elziclei. Com o apoio da Fundação Dieter Morszeck, que forneceu um avião anfíbio para o transporte. Ele foi encaminhado para a sede do município de Santarém, onde recebeu atendimento no Pronto Socorro Municipal.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que reforça seu compromisso com a segurança dos trabalhadores e afirmou que medidas serão tomadas para prevenir futuros acidentes e garantir a segurança das estruturas.

