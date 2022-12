Cacique morre após bater de frente com caminhão em rodovia no MT

(Foto:Reprodução) – O cacique Moacir Coguiepa, de 63 anos, morreu após um grave acidente na noite desta terça-feira (13), no Km-314 da MT-270, em Rondonópolis. Ele dirigia um corsa, fazendo zigue-zagues pela pista, quando se chocou contra um caminhão carregado de tijolos.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi testemunado por outro motorista, que vinha logo atrás do indígena. Um caminhão, que estava vindo no sentido contrário, percebeu Moacir e foi para o acostamento, reduzindo a velocidade para tentar evitar algum acidente.

Contudo, apesar da cautela, o cacique invadiu a contramão da rodovia e se chocou de frente com o caminhão. O resgate e a Polícia foram acionadas e dentro do veículo, encontraram latas de cerveja.

O cacique foi retirado já morto das ferragens e o corpo foi levado pela Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec).

Durante conversas com o filho da vítima, os agentes ficaram sabendo que o indígena tinha o hábito de beber. Moacir era cacique da aldeia Tadarimana.

O motorista envolvido no acidente foi levado à delegacia e o caso é investigado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/12/2022/15:08:07

