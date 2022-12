Jogador do Irã é condenado à morte após ser acusado de traição

Amir Nasr-Azadani foi condenado à morte pelo governo do Irã – (Foto: Divulgação/Amir Nasr-Azadani)

O jogador Amir Nasr-Azadani foi condenado à morte pela República Islâmica do Irã após ser acusado de traição. O atleta, de 26 anos, foi detido dois dias depois de participar de uma manifestação a favor das mulheres, que terminou com a morte de três policiais.

A manifestação contestava a morte de Mahsa Amini. A mulher, de 22 anos, foi presa pela polícia iraniana no dia 13 de setembro, por violar as regras do uso do hijab (o lenço tipicamente islâmico que cobre a cabeça das mulheres). Ela ficou em coma por dois dias e meio, com ferimentos na cabeça.

Amir Nasr-Azadani foi um dos nove acusados da morte dos oficiais na manifestação. Dois acusados já foram executados em público. Segundo a condenação, o jogador “participava de um grupo armado e organizado que tem a intenção de atacar a República Islâmica do Irã”.

O FIFPro, sindicado dos jogadores profissionais de futebol, emitiu um comunicado em que se diz “chocado” com as notícias e exige a anulação da sentença. Várias personalidades do futebol árabe se posicionaram pedindo a liberação do atleta, incluindo o ex-jogador da seleção iraniana Ali Karimi.

