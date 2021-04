Caixa abre oportunidade em 35 cidades do Pará; confira!

As oportunidades são para todos os estados do Brasil, incluindo 35 cidades no Pará. | Foto:Divulgação

As oportunidades são para o preenchimento de vagas de estágio para estudantes de cursos de níveis médio e técnico.

A Caixa Econômica Federal, por intermédio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), divulgou a abertura do processo seletivo público, com o objetivo de contratação de estagiários de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são para todos os estados do Brasil, incluindo 35 cidades no Pará.

No ato da assinatura do contrato, o estudante deverá estar cursando do 5º semestre ao penúltimo semestre dos cursos de ensino superior: Arquitetura e Urbanismo e Engenharias;

No mínimo, o 5º semestre e no máximo o 9º semestre do curso de Direito.

Do 1º ao 3º ano para ensino médio ou EJA, tendo disponibilidade de estagiar por no mínimo 06 meses.

Do 1º ao penúltimo semestre dos cursos de nível técnico e/ou integrado ao ensino médio, tendo disponibilidade de estagiar no mínimo 06 meses.

Para concorrer se candidatar, o estudante além de estar inscrito em um dos cursos acima, deverá ter também a idade mínima de 16 anos e disponibilidade para estagiar por no mínimo, seis meses. Clique aqui para conferir a lotação por estado e cidade.

Valor da bolsa-auxílio e carga horária será de:

– Para carga horária de 4h diárias/20h semanais para ensino médio ou técnico: R$ 400,00;

– Para carga horária de 5h diárias/25h semanais para ensino médio ou técnico: R$ 500,00;

– Para carga horária de 5h diárias/25 horas semanais para ensino superior: R$ 1.000,00.

Além disso, será concedido auxílio-transporte no valor de R$130,00.

Inscrições e prova online

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 31 de maio de 2021, no site do CIEE.

Como será a avaliação?

Após a inscrição, o candidato receberá por e-mail acesso para realização da prova online. O candidato terá dois minutos para responder cada questão, caso não responda dentro do tempo, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a questão seguinte.

A prova objetiva online de níveis médio e técnico será composta de 20 questões, dividida entre 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática e 5 questões de conhecimentos gerais.

A prova objetiva online de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias será composta de 20 questões e dividida entre 10 questões de Língua portuguesa, 3 questões de Informática, 2 questões de conhecimentos gerais e 5 questões de Específicas.

A prova objetiva online de Direito será composta de 20 questões e dividida em 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de conhecimentos específicos.

Edital do processo seletivo

Para saber mais informações sobre o Programa de Estágio da Caixa, consulte o edital no site do CIEE.

