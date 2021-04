PF encontra 85 kg de cocaína em casco de navio no Pará

(Foto:Divulgação/Polícia Federal) – As investigações aconteceram após denúncias anônimas chegarem à Polícia Federal

A Polícia Federal, em conjunto com mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar, encontrou na segunda-feira (5), cerca de 85 kg de Cocaína escondidos no lado externo do casco de um navio graneleiro, que tinha como destino a Grécia, na Europa.

Após denúncia anônima, a Polícia Federal passou a investigar um suposto esquema de tráfico de drogas no qual uma quadrilha fazia o uso de mergulhadores para esconder a droga em cascos de navios com destino a outros países.

A PF encontrou a droga armazenada em dois grandes sacos pretos, bem fechados para evitar a entrada de água, e escondidos na “Caixa de Mar”, ou “Sea Chest”, de um navio de cargas de bandeira das Ilhas Marshall.

“Caixa de Mar” é uma abertura que existe no casco do navio que fica sempre abaixo da linha de flutuação, ou seja, submerso, e que permite a entrada e saída de água necessários para o funcionamento de alguns componentes da embarcação.

As embalagens foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia Federal em Santarém, onde foram analisadas por peritos da Unidade Técnico-científica (Utec) da Polícia Federal. Foram encontrados 70 pacotes, ou tabletes, contendo uma substância branca dentro das embalagens. O teste preliminar aplicado pela perícia deu positivo para substância cloridrato de cocaína.

Ainda no final da noite de ontem, uma equipe da PF abordou um ônibus de viagem na rodovia BR-163 e efetuou a prisão de dois suspeitos de integrar o grupo criminoso. Os homens tinham como destino Belém.

Entre os presos havia um brasileiro e um albanês. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Santarém, onde foi realizado o flagrante de ambos pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

No total, 5 aparelhos celulares foram apreendidos com os presos. Os objetos vão passar por perícia.

A PF continua realizando novas diligências nesta terça-feira (6) e investigando o caso.

Com informações Polícia Federal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...