Bebê nasce com três pênis e é o primeiro caso no mundo

Com informações do Notícias ao Minuto

Ao examinarem o bebê, os médicos observaram que o garoto tinha dois pênis extras, sendo um com dois centímetros, situado próximo ao pênis principal e outro, com um centímetro, identificado junto à bolsa testicular.

“Até onde sabemos, este é o primeiro caso relatado com três pênis ou ‘triphalia'”, relatou o médico Shakir Saleem Jabali, que atua no Iraque, onde a criança nasceu.

Um caso nunca antes visto no mundo chamou a atenção nos últimos dias. Um bebê nasceu com três pênis e se tornou o primeiro caso de “triphali”.

