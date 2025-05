Vídeo mostra onça matando cachorro que estava dormindo no MT

Foto: Reprodução | Uma onça-pintada invadiu uma casa em União do Sul, no norte de Mato Grosso, e atacou o cachorro da família, que dormia na área coberta. Câmeras de segurança registraram o felino circulando pelo quintal antes de realizar o ataque de maneira rápida e silenciosa. Após o ocorrido, a onça fugiu de volta para a floresta sem levar o corpo do animal.

As imagens do ataque foram compartilhadas nas redes sociais pela moradora, gerando grande comoção na comunidade e preocupação entre os vizinhos. Muitos expressaram temor devido à proximidade de animais selvagens e pediram ações das autoridades ambientais e da prefeitura local.

Este é o segundo ataque semelhante registrado em União do Sul apenas neste mês. Alguns dias antes, outra onça-pintada também matou um cachorro em circunstâncias parecidas, durante a noite. Os moradores relataram que nunca haviam testemunhado uma frequência tão alta de ataques em um espaço tão curto de tempo.

Vale destacar o caso do caseiro que perdeu a vida durante um ataque de onça enquanto colhia mel em seu sítio.

Especialistas em fauna silvestre apontam que o aumento desses incidentes está relacionado à diminuição do habitat natural das onças-pintadas, intensificada pelo desmatamento e pela expansão das atividades agrícolas na região. “Diante da redução de espaço e recursos na floresta, esses animais acabam se aproximando das áreas urbanas em busca de alimento”, explica um biólogo consultado.

Enquanto a comunidade enfrenta o medo e a incerteza, as autoridades locais ressaltam a importância de evitar o contato direto com os animais e de manter os pets protegidos durante a noite.

A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso informou que está monitorando a situação e pretende intensificar as ações de fiscalização e orientação na área.

