Onde está Wilson? Cachorro herói que ajudou a encontrar crianças na Colômbia segue desaparecido

O Exército colombiano informou que pegadas do animal foram encontradas junto com marcas que poderiam ser das crianças. Mas, no momento do resgate, o cachorro não estava com elas.

O cachorro Wilson, um pastor belga de 6 anos que participava das buscas pelas crianças desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia há 40 dias, continua desaparecido. O animal ajudou a localizar o avião e os corpos dos três adultos que morreram.

Na sexta (9), as quatro crianças foram encontradas com vida. Eles pertencem à etnia indígena uitoto e têm 13, nove e quatro anos, além de um bebê de 11 meses, que completou um ano durante o período na selva. O Exército colombiano informou que pegadas do animal foram encontradas junto com marcas que poderiam ser das crianças. Mas, no momento do resgate, o cachorro não estava com elas. O presidente Petro disse neste sábado (10) que não há novas informações a respeito de Wilson, e o mistério sobre seu paradeiro virou assunto nas redes sociais. Segundo o jornal colombiano “Cambio”, Wilson foi solto na quarta-feira da semana passada em uma área para tentar encontrar as crianças e, até o momento, não havia regressado, apesar do seu treinamento. Ainda de acordo com o “Cambio”, há três semanas o cachorro ficou desaparecido por horas, mas retornou aos militares. O animal estava com alto grau de desidratação e pequenas feridas.

Fonte: Por g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2023/08:13:16

