Caixa libera cadastro no auxílio emergencial via aplicativo; veja como fazer

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal utilizado para o pagamento do auxílio emergencial, liberou a opção para atualização cadastral dos brasileiros. A instituição informa que esta ação tem objetivo de garantir mais segurança e vantagens aos clientes.

A atualização é totalmente online, para evitar que o usuário tenha que se dirigir a uma agência do banco. Para atualizar, é necessário acessar o aplicativo e seguir as orientações. O processo de inclusão de dados no Caixa Tem é realizado de forma parcelada, conforme o mês de nascimento do cliente.

Criado para repassar o pagamento das parcelas do auxílio emergencial, a plataforma, Caixa Tem, possibilita a movimentação de saldos através da conta poupança social digital. Dentre os benefícios gerenciados pelo aplicativo, estão: auxílio emergencial, abono salarial PIS, Bolsa Família, Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).

As provas atualizações poderão ser feitas amanhã, quinta-feira (18), para os nascidos em março, e no próximo sábado (20) para quem nasceu em abril. O prazo seguirá até 31 março, com as atualizaçõesque serão feitas pelos usuários nascidos em dezembro.

Como atualizar o cadastro no Caixa Tem?

Entre no aplicativo;

Clique na área “Atualize seu cadastro”;

Informe os dados pessoais solicitados ou altere o que for preciso;

Caso necessário, envie os documentos pedidos (o envio dos documentos é feito no app, podendo ser tirada uma foto ou scannear).

Calendário de atualização

Veja abaixo o cronograma completo de atualização do aplicativo Caixa Tem.

14 de março: Nascidos em janeiro

16 de março: Nascidos em fevereiro

18 de março: Nascidos em março

20 de março: Nascidos em abril

22 de março: Nascidos em maio

23 de março: Nascidos em junho

24 de março: Nascidos em julho

25 de março: Nascidos em agosto

26 de março: Nascidos em setembro

29 de março: Nascidos em outubro

30 de março: Nascidos em novembro

31 de março: Nascidos em dezembro

