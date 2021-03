Governo disponibiliza mais um site para cadastro do Fundo Esperança. Acesse aqui!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por conta da instabilidade no site original, o Governo do Pará informou que os R$100 milhões iniciais previstos para investimento do programa serão expandidos, agora serão disponibilizados mais R$50 milhões em recursos.

O Governo Estadual disponibilizou um novo canal para as inscrições para o Fundo Esperança devem ser feitas online para empreendedores paraenses, especialmente de pequenos negócios, que estão enfrentando os impactos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19. A pesquisa pode ser feita tanto pelo site oficial do programa quanto pelo novo link : https://banpara.b.br . Os sites foram desenvolvidos para serem acessados pelo computador ou por dispositivos móveis, como celulares ou tablets.

(Foto:Reprodução) – Acessos simultâneos provocaram congestionamento na página no primeiro de inscrições do benefício.

You May Also Like