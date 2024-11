Calendário do PIS/Pasep 2025 é divulgado: veja quando você recebe

(Foto: reprodução) – O abono salarial PIS/Pasep é um benefício significativo para trabalhadores brasileiros de baixa renda, oferecendo uma renda adicional que pode chegar a até um salário mínimo.

Em 2025, o foco será nos trabalhadores que exerceram atividades formais em 2023. Este artigo explicará quem poderá receber este benefício, como é calculado o valor e como será a distribuição dos pagamentos.

Compreender as regras e o funcionamento desse benefício é crucial para garantir que os trabalhadores recebam o que lhes é devido, contribuindo assim para um melhor planejamento financeiro no futuro próximo.

Critérios para Receber o Abono Salarial em 2025

Para ter direito ao abono salarial em 2025, os trabalhadores devem cumprir certas exigências. Primeiramente, é necessário ter registro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Além disso, é preciso ter trabalhado formalmente, com carteira assinada, por pelo menos 30 dias durante o ano de 2023.

Adicionalmente, a renda mensal em média não deve ter excedido dois salários mínimos durante o ano-base. É também imprescindível que o empregador tenha informado os dados do trabalhador corretamente através da RAIS ou do eSocial.

Como o Valor do Abono é Determinado?

O valor máximo do benefício é equivalente ao salário mínimo do ano em que o abono é pago. Para 2025, o Projeto de Lei Orçamentária sugere um salário mínimo de R$ 1.502. No entanto, o valor a ser recebido por cada trabalhador é ajustado proporcionalmente ao número de meses trabalhados em 2023.

Por exemplo, se um trabalhador teve vínculo empregatício por sete meses no ano-base, o seu abono será calculado dividindo R$ 1.502 por 12 e multiplicando o resultado pelo número de meses trabalhados. Desta forma, o benefício reflete a duração do período de trabalho no ano considerado.

Quando os Pagamentos Serão Feitos em 2025?

O calendário de pagamentos para o abono salarial geralmente é organizado de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Embora o cronograma oficial para 2025 ainda esteja pendente de publicação, é provável que siga padrões anteriores, onde os pagamentos começam nos primeiros meses do ano.

Nascidos em janeiro recebem em fevereiro.

Beneficiários nascidos em fevereiro têm o pagamento efetuado em março.

Trabalhadores nascidos em março devem receber em abril.

Esse padrão continua até dezembro, com dois meses dedicados para cada grupo de aniversariantes.

É fundamental que os trabalhadores fiquem atentos ao calendário que será divulgado pelo governo, garantindo que possam se preparar adequadamente para o recebimento do benefício.

