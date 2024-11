Jovem morre ao colidir contra caminhão e ser arrastada por 50 metros

Devido as gravidades dos ferimentos a jovem morreu no local (Foto: reprodução/redes sociais)

A vítima ficou presa nas rodas do veículo e foi arrastada por 50 metros

Uma jovem motociclista, de 22 anos, morreu após colidir contra um caminhão e ser arrastada por 50 metros. O acidente foi registrado no sábado (2), em Camboriú, no Litoral Norte catarinense. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros Militar, a jovem, identificada como Jéssica Naiara Hespanhol, não conseguiu reduzir a velocidade ao se aproximar de um cruzamento e colidiu contra a lateral de um caminhão.

De acordo com as informações das autoridades locais, devido ao impacto, Jéssica fico presa entre as rodas do caminhão e foi arrastada por 50 metros. Conforme os paramédicos, a jovem morreu no local. O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança do local.

A morte de Jéssica causou comoção nas redes sociais.“Não existem palavras que descrevam a dor deste momento. Que Deus te receba de braços abertos e conforte os nossos corações”, disse o estabelecimento onde a jovem trabalhava.

Familiares também lamentaram a morte da jovem. “Estou com meu coração despedaçado. Uma menina com tantos sonhos, tantos planos. A tia vai te amar para sempre, meu amor”, disse uma tia de Jéssica. As informações são do portal ND+.

Fonte: Max e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/14:27:27

