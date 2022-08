Auxílio de R$ 2 mil é pago a 2,3 mil taxistas no Pará

No Pará, 2.309 CPFs foram cadastrados para receberem a parcela. | (Foto:Divulgação)

Foram beneficiados 31.867 motoristas de táxi em todo o Brasil.

O Ministério do Trabalho e Previdência inicia, nesta terça-feira (30), o segundo lote de pagamento das duas primeiras parcelas de R$ 1.000,00 (cada) do Benefício Taxista.

Foram beneficiados 31.867 motoristas de táxi em todo o Brasil. Ao todo, as prefeituras enviaram 35.942 cadastros no período de 5 a 15 de agosto. Quem já havia recebido no primeiro lote (pago em 16 de agosto) não receberá agora. Somente na próxima data de pagamento (parcela 3) em 24 de setembro.

Neste segundo lote, o estado de São Paulo registrou novamente o maior número de beneficiários, com 3.811 taxistas. Em seguida vem Bahia (3.418), Minas Gerais (3.006) e Rio de Janeiro (2.827). Juntos, esses estados representam 40,9% do total de taxistas beneficiados. No Pará, 2.309 CPFs foram cadastrados para receberem a parcela.

Os municípios responsáveis por regular os serviços de táxi foram os responsáveis por repassar à pasta do governo federal os dados desses motoristas. Com os dados em mãos, haverá o cruzamento dessas informações por uma empresa de processamentos de dados do governo federal, a Dataprev. De acordo com a normalização do benefício, apenas os profissionais com a licença em dia e que possua registro de taxista anterior a maio serão beneficiados. (Com informações do DOL).

Calendário do auxílio taxista

1ª e 2ª parcelas – 30 de agosto (repescagem)

3ª parcela – 24 de setembro

4ª parcela – 22 de outubro

5ª parcela – 26 de novembro

6ª parcela – 17 de dezembro

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...