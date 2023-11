Calor intenso: ‘semana de extremos’ pode ter vendaval e queda de energia

Segundo a MetSul, esta onda de calor será uma das mais intensas da história do Brasil Crédito – (Foto: Divulgação/MetSul / Perfil Brasil)

Segundo a MetSul, a onda de calor será “brutal” e trará temperaturas jamais vistas em parte do país; em algumas cidades os termômetros podem superar os 45°C

A onda de intenso calor que atinge o país deve chegar a 1.413 municípios nesta terça-feira (14), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Além das temperaturas acima do normal, a semana também terá outros fenômenos extremos: segundo a MetSul, o país deve ter tempestades com potencial para provocar danos e transtornos.

O calor extremo no Centro-Oeste e no Sudeste deve favorecer tempestades isoladas no final das tardes. Nas duas regiões, há risco de chuva intensa e vendavais, segundo a MetSul. Por esse motivo, a MetSul chamou a semana de “semana de extremos”.

O quadro mais crítico é no Rio Grande do Sul, estado que já vem sendo castigado por chuvas intensas ao longo deste ano. Segundo a MetSul, há uma condição de “enorme instabilidade” que permanece na maior parte da semana, principalmente na porção norte do estado.

Segundo a Climatempo, Porto Alegre fica em alerta nesta semana devido ao grande volume de chuva prevista. Nos próximos cinco dias, a expectativa é de que chova o dobro da média normal para todo o mês de novembro. Desta segunda (13) até sexta (17), devem ser registrados 210 milímetros de chuva.

Também pode haver temporais com vento e granizo no estado gaúcho. Ao longo da semana, a instabilidade deve chegar ao sudoeste do Paraná.

A MetSul esclarece que o calor pode causar interrupções no fornecimento de energia elétrica. “Não são apagões de grande escala, que atingem vários estados, mas cortes localizados por problemas na rede de distribuição em razão das altas temperaturas”, explica.

As temperaturas devem passar de 45° C em várias cidades em alguns estados. Assim como nas ondas vividas nos meses de setembro e outubro, uma “bolha de calor” será responsável pelas temperaturas altas previstas para os próximos dias. Segundo a MetSul, a onda de calor será “brutal” e trará temperaturas jamais vistas em parte do país.

