Governador do Pará e Prefeito de Santarém entregam pavimentação da PA-370, a Transuruará

(Foto:Reprodução) – Em um evento histórico para o oeste paraense, o governador Helder Barbalho e o prefeito Nélio Aguiar se uniram neste sábado (11) para entregar à população 70 quilômetros da PA 370, a Transuruará, e a tão aguardada ponte sobre o Rio Curuá-Una. A conclusão destes trechos marca um avanço significativo na pavimentação da rodovia, totalizando agora 102 quilômetros de extensão asfaltada.

Localizada entre duas regiões de Integração, o Baixo Amazonas e o Xingu, a PA 370 inicia na área urbana de Santarém e se estende até Uruará, onde passa a ser chamada de Transuruará. A obra, que é uma realidade graças à visão e empenho do governo do estado, conecta não apenas municípios, mas, também, potencializa o desenvolvimento econômico e a integração regional.

A Rodovia PA 370/Transuruará, com sua extensão de mais de 220 quilômetros, é uma peça-chave para o escoamento da produção e a dinamização da economia local. Entre os serviços executados destacam-se a implantação de rede de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, implantação de acostamento, terraplanagem e pavimentação.

O governador Helder Barbalho enfatiza a importância da rodovia para a região. “Não é apenas a produção que chegará com maior segurança pela estrada asfaltada, mas, também, uma série de benefícios para todo o povo da região, que durante décadas ficou esquecido. Com as obras de pavimentação, podemos alcançar a verticalização da produção, agregando valor ao agronegócio local e fortalecendo a estrutura do porto de Santarém”.

O prefeito Nélio Aguiar, protagonista desde o início dessa jornada, destaca a transformação que a rodovia traz para a economia e integração regional.

“Hoje é um dia marcante para o oeste paraense. A pavimentação da PA 370 é mais do que uma estrada, é a materialização de um futuro mais acessível e desenvolvido para nossa região. Com mais rapidez, segurança e economia no escoamento da produção, estamos encurtando distâncias e dinamizando a economia local”.

Vale lembrar que em 2013, quando deputado estadual, Nélio Aguiar já reconhecia a importância estratégica da pavimentação da PA 370. Naquela época, batalhou pela aprovação do Projeto de Lei 200/2013, uma visão para um futuro mais promissor.

“Hoje, vemos os frutos dessa visão e a conclusão dos últimos 48 quilômetros em obras representa um passo importante para a acessibilidade e prosperidade do oeste paraense. É uma satisfação ver concretizado um projeto que foi um sonho coletivo, encurtando caminhos e fortalecendo os laços entre os municípios da região”, completou o prefeito.

