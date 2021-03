Calote de clientes após noitada em motel de luxo acaba em tiroteio

A noitada em um motel de luxo acabou com tiroteio e tumulto no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo relatos de testemunhas, a confusão teria começado após clientes tentarem sair do estabelecimento sem pagar.

De acordo com o Diário Online, uma mulher foi baleada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas da confusão.

Ao G1, a Polícia Civil disse que foi instaurado inquérito para apurar o caso.

O estabelecimento não se pronunciou.

A semana em Belém começou com gritaria, confusão e tiro. Clientes do motel, que estavam em 3 veículos, não quiseram pagar a conta. Durante a confusão, o segurança do local disparou o tiro. O caso foi na manhã de hoje, 08, no motel Mirage. pic.twitter.com/zdEEP97sE5 — Matheus Viggo (@matheusviggo) March 8, 2021

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM METROPOLES

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...