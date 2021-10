IMPOSTO DE RENDA- Pará: 7 mil receberão restituição; veja se você tem direito!

Consulta ao lote estará disponível na internet ou no aplicativo da Receita Federal

Desde a manhã da última sexta-feira (22), o lote residual de restituição do IRPF do mês de outubro de 2021 estará disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para 292.752 contribuintes em todo o País será realizado no dia 29 de outubro, no valor total de R$ 448.523.681,10.

Desse total, R$ 69.234.573,08 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 4.593 contribuintes idosos acima de 80 anos, 40.459 contribuintes entre 60 e 79 anos, 3.862 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 14.520 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

CLIQUE AQUI PARA SABER SE VOCÊ TEM DIREITO A RECEBER

Foram contemplados ainda 229.318 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 14/10/2021. No estado do Pará, o valor total de R$ 11.463.686,95 será distribuído entre 7.022 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 13.996 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 21.917.115,20.

Os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 3.869 contribuintes que terão direito a R$ 7.420.717,01. Enquanto que em Marabá, serão R$ 2.951.214,23 para 2.202 contribuintes e em Santarém são R$ 1.091.755,71 para 951 contribuintes.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis por até 1 (um) ano no Banco do Brasil.

Autor: Diário do Pará/sábado, 23/10/2021, 07:44 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...