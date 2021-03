Polícia Civil identifica homem suspeito de atuar como falso advogado em Óbidos, no PA

Adailson Pinto foi preso na segunda-feira (8) em Óbidos — Foto: Reprodução/Facebook

Questionado sobre as acusações, Adailson Pinto disse que só vai falar em juízo. Além de ter acesso à ala dos presos, o homem estava à frente de casos de grande repercussão no município.

A Polícia Civil identificou o homem que foi preso em Óbidos, no oeste do Pará, suspeito de atuar como falso advogado no município. A apresentação do suspeito, identificado como Adailson Pinto aconteceu na segunda-feira (8).

De acordo com informações da polícia, o homem é bacharel em direito, mas não possui o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que habilita para o exercício legal da profissão.

A prisão causou surpresa até mesmo para a polícia, já que o homem tinha acesso a ala dos presos, além de atuar à frente de casos de grande repercussão no município.

O suposto advogado também possuía grandes influencias com outros advogados e personalidades políticas da região.

O homem foi preso e autuado em flagrante. Adailson Pinto poderá responder pelos crimes de exercício ilegal da profissão e estelionato. Questionado sobre as acusações, Adailson Pinto disse à jornalistas que só vai falar em juízo.

