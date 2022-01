Câmara de Sinop devolve para prefeitura R$ 2,8 milhões do duodécimo

A câmara devolveu, para a prefeitura, R$ 2,8 milhões referente a economia do duodécimo repassado de janeiro a dezembro do ano passado e representa 16,62% de todo o montante que o poder legislativo recebeu em 2021. (Foto:Reprodução)

O duodécimo corresponde a 5% do orçamento do município. Em 2020, quando o orçamento do município, foi menor em relação ao ano passado, a câmara devolveu R$ 2,2 milhões. O repasse mensal feito pela prefeitura foi de R$ 1,3 milhão. Ano passado, o duodécimo mensal foi de R$ 1,4 milhão – cerca de R$ 100 mil mensais a mais. No portal da transparência da câmara ainda não consta o valor mensal do duodécimo para 2022. (A informação é do Portal Só Notícias)

Através da assessoria, o presidente da câmara, Elbio Volkweis (Patriota), disse que a “atual legislatura foi a que teve maior índice de devolução do dinheiro público”.

O dinheiro repassado ao legislativo é usado com a folha de pagamento (até 70%), verba indenizatória, vale alimentação, diárias de servidores, manutenção da Câmara e compra de mobiliário, acrescenta a assessoria.

31/01/2022

