Duas pessoas são picadas por cobra Jararaca em Novo Progresso

Cobra jararaca (Foto: Reprodução Internet) – Conforme informação do HMNP, que liberou o Soro Antiofídico, uma criança de três anos e um adulto foram picadas por cobra jararaca. No caso da criança moradora da vicinal celeste, o pai da vítima matou a serpente, para a identificação e posteriormente, medicação.

