Policial militar é morto em Belém

Cabo da PM é morto a tiros em Belém. É o quarto agente de segurança público morto este ano no estado. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

É o quarto agente de segurança pública morto este ano no Pará. PM prendeu um dos suspeitos neste domingo.

O policial militar, cabo Antônio Madson Campos Barros, morreu na noite de sábado (29) após ter sido alvejado por vários tiros. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. (A informação é do G1PA)

De acordo com relatos à Polícia Militar, os disparos de arma de fogo vieram de um carro preto no início da noite de sábado, na Rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá.

O cabo Antônio Madson era lotado em Barcarena, nordeste do Pará, e foi o quarto agente de segurança pública morto somente neste mês de janeiro no estado.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou na manhã deste domingo (30) que, após o homicídio do agente público, a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de participar do crime, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua.

“A ação se deu com apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) que identificou a possível participação do suspeito que foi autuado em flagrante pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, onde os casos estão sendo investigados”, diz a nota.

A Segup informou também que, em janeiro de 2021 foram registradas três mortes de agentes de segurança pública no Estado do Pará, e em 2022, até o momento foram computadas quatro mortes, sendo a maioria já elucidadas e os autores identificados.

De acordo com a Secretaria, apesar dos casos recentes, nos últimos três anos, o estado reduziu em 56% o número de morte de agentes de segurança pública, quando comparados com o ano de 2018, quando foram computadas um total de 53 mortes.

