Morre de covid o prefeito de Redenção, Carlo Iavé Araújo

Iavé esta internado e morreu nessa quarta-feira, 26 (Foto:Reprodução)

Ele estava internado na UTI de hospital em Palmas

A Prefeitura de Redação, no sudeste do Pará, confirmou a morte do prefeito Carlo Iavé Araújo (MDB), em decorrência de complicações da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O falecimento aconteceu nessa quarta-feira, 26, na UTI do hospital em que estava internado em Palmas, Tocantins. Empresário, Iavé se elegeu prefeito em 2016, mas estava no cargo desde 2015, pois era vice do prefeito Vanderley Coimbra, que morreu em um acidente de carro.

Por:Redação Integrada

