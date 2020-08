Cresce o número de mulheres grávidas durante a pandemia em Santarém e demais municípios do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela afirma que receios e questionamentos existem, mas que está encarando o desafio com naturalidade. “Os receios já são normais: será que está tudo bem? O bebê está se desenvolvendo? Estou comendo direito? Como vai ser o parto? Existem alguns questionamentos: posso ir às consultas médicas? Como me proteger? Como proteger o bebê? Posso ter acompanhante na maternidade?”, pergunta Adriele.

A dona de casa Adriele Silva conta que, diante da pandemia, ela, o marido, e o enteado, já estão acostumando com a ideia de receber um novo membro da família em um parto num hospital particular de Santarém. “É algo que sempre achei muito bonito, mas não tinha colocado na minha cabeça, que ia acontecer numa pandemia, mas nosso bebê será bem-vindo”, garante Adriele.

Além da unidade de saúde particular, no Hospital Municipal de Santarém (HMS), um funcionário revelou, que, nesse período de pandemia, está sendo grande a procura de mulheres grávidas por atendimento, assim como nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos bairros da cidade.

No início desta semana, nossa reportagem acompanhou a movimentação de pacientes nos principais hospitais públicos e particulares de Santarém. Em um hospital particular localizado na orla da cidade, no período de duas horas, pelo menos 20 mulheres grávidas deram entrada em busca de atendimento de pré-natal.

Segundo eles, medidas de isolamento social, adotadas pela gestão pública durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), onde os casais ficam mais tempo juntos, está contribuindo para o aumento da taxa de natalidade no Estado.

(Foto:Reprodução) – O aumento do número de mulheres que buscam a consulta de pré-natal em hospitais públicos e particulares nos municípios do Pará, entre os quais Santarém, na região Oeste, chama atenção de médicos e enfermeiros.

