Câmeras registram mulher sendo estuprada na calçada, em Placas

Após a prisão do suspeito, a vítima foi encaminhada para um centro de assistência social, no município, e está recebendo atendimento psicológico. Ela deve ser ouvida pela polícia assim que receber alta médica.

Após estuprar a vítima, o homem deixa o local abandonando a mulher que ficou no chão, sem as roupas.

O vídeo feito por câmeras de segurança do local mostra o momento do crime e como ele acontece. Ele tenta várias vezes, e chega a arrastar a vitima pelo chão. A cena revoltante ganhou as redes sociais e em poucos minutos o homem foi preso em flagrante.

As imagens chocantes de um vídeo que está circulando na internet, mostram a covardia de Jose Ribamar Pereira, de 64 anos, que estuprou uma mulher desacordada na calçada de uma casa lotérica no dia 06 de novembro de 2020, em Placas, sudoeste paraense.

