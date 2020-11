Denúncia anônima leva à prisão de casal suspeito de tráfico de drogas em Itaituba

Foto: Reprodução/Plantão 24horas News Fonte: Plantão 24horas News Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em revista pessoal, os Policiais encontraram no bolso do suspeito 9 (nove) porções de Maconha.

De acordo com informações da polícia, a denúncia, que apontava movimentação suspeita em uma residência localizada na 6ª rua do bairro Jardim das Araras, levou de início à abordagem de Marcos em frente da referida casa que seria de sua propriedade.

