Prefeito Valmir afirma que novo decreto endossará o uso obrigatório de máscara em Itaituba

Em coletiva na manhã desta quinta-feira (19), no Paço Municipal, o prefeito Valmir Climaco juntamente com o secretário municipal de saúde, Adriano Coutinho, estiveram discutindo acerca de novas medidas que deverão ser adotadas em Itaituba, a fim de combater uma possível segunda onda da doença.

De acordo com os números apresentados diariamente por secretarias municipais e estaduais, alguns estados e municípios vizinhos entraram em estado de alerta em virtude do crescimento do número de casos confirmados e mortes em decorrência da Covid-19, fator que preocupa Valmir.

Inicialmente, o prefeito destacou que, a partir deste final de semana, preliminarmente, um novo decreto municipal deve ser editado endossando o uso obrigatório de máscara de proteção individual, sobretudo em espaços públicos, medidas já previstas em decreto sancionado no primeiro semestre deste ano e que ainda está em vigor.

“Nós vamos cobrar da população que use a máscara, principalmente os idosos. Não estão mais usando. O povo tá levando na brincadeira. E nós estamos preocupados e com medo de uma nova onda, quero deixar bem claro. Por isso, um novo decreto a gente vai soltar”, frisou Valmir temendo nova onde de reinfecção.

Ainda assim, Valmir disse que, a partir da semana que vem, haverá a predominância de fiscalizações em alguns locais, dentre os quais citou academia e campos de futebol espalhados pela cidade, onde concentra-se maior possibilidade de aglomeração.

Ainda como parte de ações mais consistentes contra a covid-19, Valmir enfatizou que o propósito é endossar a eficácia do uso de máscara, bem como fortalecer o distanciamento social, e fazer com que os comércios e agências bancárias da cidade voltem a cobrar o uso obrigatório de máscara por parte dos clientes durante ato de compra no estabelecimento.

Números da Covid-19 em Itaituba

Em última atualização dos dados da doença no município divulgada nesta quarta-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde aponta que há 6.852 casos confirmados e 118 mortes em decorrência do vírus. Cerca de 6.022 pessoas estão recuperadas e outras 2 continuam internadas.

