Caminhão adulterado e carregado de madeira sem documentação é apreendido pela PRF na BR-163

A equipe realizou a medição da volumetria da carga, resultando em um total de 10,3 m³ de madeira apreendida.

Durante abordagem no km 938 da BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão que estava transportando toras de madeira sem documento fiscal. A carga saiu de Rurópolis, no sudoeste do Pará, e tinha como destino Belterra, na região oeste.

De acordo com a PRF, ao realizar uma análise do veículo, a equipe constatou que as placas tinham sido trocadas e o chassi possui indícios de adulteração. No entanto, em um exame veicular mais avançado, foi possível verificar elementos originais do veículo, permitindo, assim, a sua verdadeira identificação. O veículo, na verdade, possui restrição judicial.

Diante do indício de crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e transporte de madeira sem nota fiscal (art. 46 da lei 9.605/98, § único), o proprietário, o caminhão e a carga apreendida foram encaminhados à Polícia Civil de Belterra, a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

