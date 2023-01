Prefeitura de Óbidos lança edital do concurso público com 409 vagas; inscrições começam em janeiro

Município de Óbidos, no oeste do Pará — Foto: Ascom PMO / Divulgação

Certame visa a contratação de profissionais para o preenchimento de 59 cargos, nos níveis fundamental, médio, médio técnico e superior.

A Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, publicou nesta sexta-feira (30) o edital do concurso público que será realizado no município em 2023. Este será o 7º certame realizado pela administração municipal para a efetivação de servidores públicos.

Estão sendo ofertadas 409 vagas distribuídas em 59 cargos, nos níveis fundamental, médio, médio técnico e superior.

As inscrições iniciam em 9 de janeiro e seguem até 13 de fevereiro de 2023, com valores que variam de acordo com os cargos pretendidos, entre R$ 60 e R$ 100.

Os salários variam de R$ 1.212,00 e R$ 3.461,40, podendo ser acrescidos de gratificações ou outras vantagens legais, dependendo do cargo.

O prefeito Jaime Silva, anunciou a publicação do edital do concurso na manhã desta sexta-feira, nas redes sociais. Jaime, que já foi prefeito em outras duas oportunidades, lembrou que este é o 6º concurso que ele realiza.

“Esse concurso público era muito esperado e agora estamos concretizando a realização com a publicação do edital. A gente torce que todos aqueles que forem aprovados sejam do nosso município. Pra isso é preciso que vocês estudem, para que sejam abençoados na classificação do concurso público”, disse.

Inscrições

A partir de 9 de janeiro, os interessados podem se inscrever no concurso, pela internet, no endereço fundacaocetap.com.br, empresa vencedora do processo licitatório para organizar o certame.

Será cobrada uma taxa de R$ 60 para os cargos de nível fundamental, R$ 75 para os cargos de nível médio e médio técnico, e R$ 100 para os cargos de nível superior.

Tem direito à isenção da taxa pessoas com deficiência e candidatos que comprovarem não ter condições de arcar com as taxas. O período de pedido de isenção da taxa de inscrição será nos dias 9 e 10 de janeiro de 2023.

Etapas do concurso

O concurso público será realizado em duas etapas, a primeira é a Avaliação de Conhecimentos, com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada para todos os cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. A prova será composta por 50 questões, conforme previsto no edital.

Pelo cronograma estabelecido, a data para realização das provas será nos dias 11 e 12 de março de 2023. As provas serão realizadas em dois dias, permitindo que os candidatos possam concorrer a até três vagas, entre os níveis ofertados.

Já a segunda etapa, será a Avaliação de Títulos, de caráter classificatório e realizada apenas para os cargos de nível superior.

Edital

As informações completas com os cargos disponíveis e as áreas de atuação podem ser acessadas no site da Prefeitura de Óbidos: obidos.pa.gov.br, na aba publicações oficiais, ou no site da Fundação Cetap.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/12:35:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...