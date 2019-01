Caminhão carregado de banana tomba na Br 163

Um caminhão Mercedes Placa MCR 1630 de cor amarela , da cidade de várzea Grande (MT) tombou na rodovia BR 163 na manha desta quinta-feira (4 ) , no trecho conhecido como “Serra Magi”, entre as comunidades de Moraes Almeida e Aruri.

O Motorista [nome não divulgado] ficou preso nas ferragens da cabine, foi socorrido por populares e levado para hospital, o estado de saúde não foi informado.

De acordo com a informação do motorista que fez o vídeo e enviou pra o Jornal Folha do Progresso o caminhão rodou ao descer a serra.

Assista ao Vídeo:

Por:Jornal Folha do Progresso (Vídeo Adelar Belling)

