Prefeito de Novo Progresso pede apoio da população para votar nos candidatos comprometidos com o município

(Macarrão,Marcio Miranda e Hilton Aguiar- Foto Divulgação)- Cortejado por todos, o prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Soares (Macarrão-PSC), esta pedindo votos nesta eleição de 2018 para candidatos comprometidos com o Município. Independente da sigla partidária , Macarrão pede para população ficar atenta com os aventureiros, aqueles que sugam os votos dos munícipes e desaparecem, abandonam o município.

Novo Progresso não tem votos suficiente para eleger deputados, então precisamos centralizar os votos naqueles que nos ajudam e tem compromisso com nosso povo, argumentou o prefeito.

Segundo a assessoria do prefeito, os candidatos apresentados por ele já defenderam o município e colocaram emendas em benéfico da população progressense, ambulância, raio x , caçambas, camionetes, veículos utilitários, ginásio de esporte, praça, hospital , postos de saúde,ônibus escolares, patrulhas mecanizadas, asfalto, entre outros benefícios,disse.

Procurado por praticamente todos os candidatos, Macarrão já disse que não vai apoiar ninguém que não tenha compromisso com nossa cidade e região, incluindo para o governo do estado. Preocupado com o futuro de Novo Progresso Macarrao apresenta os candidatos-Na campanha presidencial, o prefeito afirma que o Melhor para nossa cidade , região estado e País é o Bolsonaro (17), para isto é preciso eleger para o governo do Estado do Pará, Marcio Miranda (25) , deputado estadual Hilton Aguiar Nº 25 678, deputado federal Chapadinha Nº 1977, e vou apoiar dois Senadores comprometidos com nossa gente Flexa Ribeiro Nº 456 e Zequinha Marinho Nº 200 estes tenho certeza que a população nunca vai se arrepender o voto é certo, completou Macarrão.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

