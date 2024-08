Caminhão carregado de sucata tomba na BR-163 em Novo Progresso-PA;VÍDEO

Motorista é morador de Novo Progresso e saiu da pista para não colidir de frente com outro caminhão, saiu ileso (Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso) –

O motorista do caminhão ficou sem ferimentos após o tombamento do veículo que conduzia na BR-163 (sentido Novo Progresso/Mato Grosso), por volta das 22h00min, desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

O acidente aconteceu em frente ao Posto Mahle, distante aproximadamente 5 km da cidade de Novo Progresso sentido Mato Grosso.

Segundo apurado pela reportagem, o motorista teria saído da pista com o caminhão placa KCQ-5898 da cidade de Taquaritinga (SP) para não colidir de frente com uma carreta que vinha na contramão ao lado esquerdo da pista e, em seguida, caindo em uma ribanceira que divide a rodovia.

Ainda conforme o motorista Antonio do caminhão a carga de sucata saiu de Novo Progresso (PA) e tinha destino o Estado de São Paulo.

O motorista Antônio que é morador da cidade de Novo Progresso (PA), foi prontamente socorrido pela ambulância da Via Brasil BR 163 – concessionária que administra a rodovia – e não foi preciso de ser encaminhado para atendimento hospitalar, sofreu escoriações pelo corpo e foi liberado.

A Concessionária da Rodovia atendeu a ocorrência, coordenando os esforços para liberar a pista e garantir a segurança dos motoristas.

