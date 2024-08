Belém recebe encontro da maior associação de juízes do mundo

Foto: Reprodução | Diretores e conselheiros da AMB estão na capital do Pará para discutir temas jurídicos e desafios da prestação jurisdicional.

Maior entidade representativa da magistratura no mundo, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que congrega 14 mil juízes – das Justiças Estadual, Trabalhista, Federal, Militar e Eleitoral, além de ministros de Tribunais Superiores –, promove uma série de reuniões em Belém, nestas quarta (7) e quinta-feira (8).

Além de assuntos de interesse da carreira, os convidados vão discutir proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional e temas em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Um dos tópicos abordados é o projeto de lei que reconhece a magistratura como atividade de risco, aprovado pelo Senado e que retornou à Câmara para análise das modificações realizadas.

“É essencial que os juízes tenham a segurança adequada para desempenhar suas funções com eficácia”, destaca o presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior.

Outra preocupação da entidade é a implementação da chamada “linguagem simples” no Poder Judiciário, que tem o objetivo de tornar mais compreensíveis ao público as decisões da Justiça.

“Essa é uma medida de democratização, que fará com que os serviços prestados sejam ainda mais efetivos”, complementou Mendes Júnior.

Além das reuniões estatutárias da AMB, haverá encontros do Conselho Fiscal, do Conselho Executivo e do Conselho de Representantes, e também das Coordenadorias da Justiça Estadual, dos Aposentados, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e da Justiça Militar.

