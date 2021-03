Novo Progresso-Vereadores aprovam mais de 5,3 milhões em “Credito Especial” destinadas para Covid-19 e diversas áreas em Promissão

(Foto:Reprodução) – Em meio a pandemia do coronavírus, os vereadores se reuniram na noite desta terça-feira (02), em sessão ordinária no plenário da Casa, com as portas fechadas, para 2ª sessão ordinária de 2021. Ao todo, os parlamentares aprovaram e analisaram 3 projetos de lei de autoria do executivo e 22 requerimentos de autoria dos vereadores. A sessão foi gravada e postada na pagina do facebook da Câmara.

Projetos Aprovados

Os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 790/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o mesmo a abrir crédito especial no orçamento do exercício Lei nº 592/ 2020, na Secretária Municipal de Educação de acordo com o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no valor de R$ 353 mil, e Projeto de Lei Nº 791/2001 no valor de R$ 900 mil reais e Projeto de lei nº 792/2021 no valor de R$ 4.100 milhões para combate ao Convid-19. Clique AQUI e veja a pauta da sessão

Créditos Aprovados no valor de R$ 53 milhões

As sessão contou com a presença de oito vereadores, estiveram ausentes os vereadores ;Chico Souza, Samuel e Moises Mototaxi.

