Caminhão com mais de 70 mil litros de cerveja sem nota fiscal é apreendido em Vitória do Xingu (PA)

No total, foram 71.935 litros de cerveja apreendidos (Foto:Ascom PRF)

A apreensão ocorreu durante ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 570 da BR-230

Um caminhão que transportava fardos com mais de 70 mil litros de cerveja sem nota fiscal foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última quarta-feira (3). O flagrante ocorreu durante ações de fiscalização realizadas na altura do km 570 da BR-230, no município de Vitória do Xingu, sudeste do Pará.

Durante as ações, os policiais abordaram uma caminhonete modelo SR/Randon e iniciaram os procedimentos de fiscalização. O condutor teria afirmado que a carga se tratava de 50 toneladas de sal, apresentando a nota fiscal.

Após retirarem a lona de cobertura do semi reboque, os agentes constataram que havia uma carga de cerveja. Ao ser questionado, o motorista informou que não teria a nota fiscal dos produtos e que estaria levando dois mil fardo para um cliente no município de Altamira, sudeste paraense.

Diante da constatação das irregularidades, o condutor foi autuado por transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. Foram apreendidos 71.935 litros de cerveja e motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...