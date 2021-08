Idoso é preso ao atacar menino de 6 anos com facão no Pará

O caso gerou comoção e revolta entre os moradores de Tailândia, nordeste do Pará (Foto:Reprodução)

Um bárbaro de violência contra uma criança gerou revolta e comoção entre os moradores do município de Tailândia, nordeste do Pará, no fim da tarde desta terça-feira (10). O crime teria sido cometido por um homem de 60 anos. Ele foi preso em flagrante por uma equipe da Policia Militar.

De acordo com a corporação, o menino de apenas 6 anos foi atingido com um golpe de facão desferido pelo idoso. A golpe atingiu as nádegas da criança que foi levada às pressas para o hospital geral da cidade. O caso gerou revolta entre os moradores do bairro Vila Macarrão que imediatamente acionaram as autoridades.

Com informações aprovinciadopara

