Caminhão-tanque explode em posto de combustível em Dom Eliseu, no Pará

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) não há feridos.

Um caminhão-tanque explodiu no pátio de um posto de combustível na noite desta quinta-feira (17), no município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há feridos.

O caminhão estava carregado de containers de 500 litros com diesel para tratores e a explosão ocorreu na área de estacionamento do posto localizado na BR-010, no km 18, não atingindo as bombas, informou a PRF.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que as chamas tomam conta do caminhão-tanque. O veículo estava em um posto.

A explosão assustou os moradores do município, que se mostraram preocupados com a possibilidade das chamas atingirem o reservatório de gasolina do posto.

De acordo com a PRF, dois veículos foram destruídos e agentes estão no local orientando o trânsito.

O g1 solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros e não recebeu retorno até a publicação desta matéria. (Com informações do g1 Pará — Belém).

