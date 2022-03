Caminhoneiro morre eletrocutado após encostar caçamba em fio de alta tensão, em Guarantã do Norte

Carlos Sbardelatti, 52 anos, morreu em Guarantã do Norte (252 quilômetros de Sinop), em um acidente de trabalho, neste sábado. A vítima manuseava a lona de uma carreta basculante, quando acabou recebendo uma descarga elétrica.

Uma fonte de Só Notícias detalhou que Carlos iria descarregar uma carga em uma fazenda na linha 38, a cerca de 50 quilômetros do centro de Guarantã do Norte. Durante o serviço, ele não percebeu a presença de um fio de alta tensão no local e ergueu uma das caçambas basculante da carreta para manusear a lona. (As informações são do Só Notícias/Herbert de Souza /foto: divulgação).

Com a descarga, o caminhoneiro foi arremessado a alguns metros e faleceu ainda no local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas constatou o óbito. Em seguida, a Polícia Civil foi comunicada.

Um funcionário da fazenda, que auxiliava Carlos no serviço, também levou um choque. Ele chegou a ficar desacordado, mas foi socorrido e encaminhado para uma unidade médica, com queimaduras no corpo. Seu estado atual de saúde não foi confirmado.

A funerária São Judas Tadeu removeu o corpo do caminhoneiro e fez o traslado para Sinop. O velório foi realizado no Memorial da Luz e Vida, no centro. O sepultamento foi esta tarde.

Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...