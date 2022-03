Mega-Sena volta a acumular e prêmio chega a R$ 165 milhões

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.462 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado em São Paulo. Os números sorteados foram: 03, 16, 23, 41, 45 e 57.

