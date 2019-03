Caminhonete bate em traseira de caminhão em trecho da BR 163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Acidente foi atendido pela Guarnição da Policia Militar daquele distrito, o motorista do caminhão repassou para Policia Militar que só ouviu a pancada na parte traseira de seu veiculo. A possibilidade do condutor da camionete ter perdido o controle e colidiu na traseira e saiu da pista.

You May Also Like