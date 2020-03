Condenada pelo TCM ex-prefeita terá contas julgadas pela Câmara Municipal em Novo Progresso

(Foto:Facebook) – A Câmara Municipal de Novo Progresso vai julgar , as contas da ex-prefeita Madalena Hoffmann do PSDB, com parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios pela rejeição. As contas são do exercício de 2010. O decisão do TCM é de 2019. A apreciação pelo legislativo vai ocorrer em conformidade as leis Federal, Estadual e Municipal. A história tem, portanto 10 anos.

leia Mais:Ex-prefeita de Novo Progresso é punida pelo TCM

As contas foram encaminhadas nesta terça-feira (03) pelo presidente Chico Souza, para 3º comissão [Finaças e Orçamento] que tem como Presidente o Vereador Juvenil Vargas, Nego do Bento Relator e Vereador Cabral de membro.

Prefeitos condenados pelo TCM [Tribunal de Contas dos Municípios], tem sentença confirmada após veredito final do Legislativo.

A Lei Complementar

Estadual – Lei Orgânica do TCM estabelece, que prevalecerá o Parecer Prévio do Tribunal se no prazo de 60 dias de seu recebimento o Poder Legislativo Municipal não houver deliberado sobre a respectiva conta:

O trâmite incluiu a defesa da ex prefeita que deve ser intimada para fazer parte do processo, tem prazo para conclusão.

*Independente do voto do relator é necessário o voto de 2/3 (dois terços) -seis- dos membros do Poder Legislativo Municipal para derrubar a decisão do Tribunal de Contas.



