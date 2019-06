Caminhonete com quatro pessoas colide contra cavalo na BR-163 em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Outro acidente na BR-163 no município de Novo Progresso por pouco não causa uma tragédia – quatro pessoas de uma família viajava na camionete sentido Novo Progresso/Alvorada da Amazônia quando colidiu com animal na pista.

A colisão entre uma caminhonete e um cavalo ocorreu por volta das 21hs da noite deste domingo (02), na saída da cidade de Novo Progresso sentido Alvorada da Amazônia e/ou Mato Grosso.

Conforme informações repassadas ao Jornal Folha do Progresso, a caminhonete modelo Toyota Hilux de cor preta, conduzida por Antonio José de Moraes (Bicudo), seguia sentido Alvorada da Amazônia quando houve a colisão. O condutor de 56 anos contou que o animal saiu da margem da rodovia e entrou na pista, o veículo acertou e cheio o animal. Com impacto o animal morreu no local , a camioneta ficou com a frente destruída, os airbag acionaram ajudaram a evitar ferimentos.

Com o forte impacto o condutor que estava com esposa, filha e neto não sofreu ferimentos , os familiares foram socorridos ao hospital municipal com escoriações e passam bem.

O boletim de ocorrência vai ser registrado e o proprietário do animal terá que explicar porque o animal estava solto em rodovia federal.

